В Детском парке Курска появятся цветочные кашпо с ампельной петунией

Планируется высадить около 15 тысяч цветов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются работы по озеленению.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, 25 мая в Детском парке на улице Перекальского появятся цветочные кашпо с ампельной петунией. Специалисты уже установили 141 кашпо из 283 планируемых. Всего в вазах расположится 850 цветов различных оттенков.

Помимо этого, рамках муниципальных контрактов предусмотрена высадка однолетников на четырех участках. Посадки состоятся в районе детской библиотеки на Карла Либкнехта, около Детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова, рядом с Ермошкиным озером и на улице Блинова. На местах планируется высадить порядка 15 тысяч цветов, среди которых сальвия, целозия, агератум, бархатцы и петуния.

По сообщению комитета городского хозяйства, работы по развитию и сохранению зеленого фонда города будут продолжены.