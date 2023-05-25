98% курских призывников будут служить в ЗВО

Ребят, которые отказываются от получения повесток, просят прийти в военкомат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Полным ходом в областном центре идет призывная кампания. Из Сеймского и Центрального округов призовут 500 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Как рассказал военком Сеймского и Центрального округов Курска Игорь Ясько, 98% призывников будут служить во всех родах войск в пределах Западного военного округа, остальных могут призвать в Южный военный округ или Калининград, где они будут служить в Военно-морском флоте.

- Все призывники будут проходить службу в России, исключая новые регионы, участвовать в СВО наши новобранцы тоже не будут, - заверил Игорь Александрович.

Также он заявил, что на 600 человек, уклоняющихся от службы в армии, документы направлены в полицию, Социальный фонд России, налоговую инспекцию, ГИБДД.

Ребят, которые отказываются от получения повесток, просят прийти в военкомат и получить их до 1 июня.