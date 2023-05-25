На базе курских школ будет работать 61 лагерь с дневным пребыванием

Особое внимание при подготовке к летней оздоровительной кампании уделяется обеспечению безопасности детей, заверили в мэрии
Фото: Светлана ВОЛКОВА
1 июня в регионе стартует летняя оздоровительная кампания.
В муниципальных загородных лагерях имени Ульяны Громовой и «Орленок» откроются профильные смены «Созвездие талантов» и оздоровительная смена «Путь к успеху», участниками которых станут 480 школьников в возрасте от семи до 17 лет.
На базе школ будет работать 61 лагерь с дневным пребыванием для 7893 детей в возрасте от семи до 15 лет.
Особое внимание при подготовке к летней оздоровительной кампании уделяется обеспечению безопасности детей.
Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора федерального уровня работает круглосуточно по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).