На базе курских школ будет работать 61 лагерь с дневным пребыванием

Особое внимание при подготовке к летней оздоровительной кампании уделяется обеспечению безопасности детей, заверили в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 июня в регионе стартует летняя оздоровительная кампания.

В муниципальных загородных лагерях имени Ульяны Громовой и «Орленок» откроются профильные смены «Созвездие талантов» и оздоровительная смена «Путь к успеху», участниками которых станут 480 школьников в возрасте от семи до 17 лет.

На базе школ будет работать 61 лагерь с дневным пребыванием для 7893 детей в возрасте от семи до 15 лет.

Особое внимание при подготовке к летней оздоровительной кампании уделяется обеспечению безопасности детей.

Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора федерального уровня работает круглосуточно по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).