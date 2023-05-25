В Курске сгорел автомобиль

25 мая в 05.19 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле в Курске на улице Тускарная.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №2 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

По прибытии приступили к ликвидации пожара. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя легкового автомобиля «Хендай Солярис».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).