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НовостиПроисшествия25 мая 2023 7:14

В Курске сгорел автомобиль

ЧП произошло рано утром на Тускарной
Ольга ДАНИЛОВА

25 мая в 05.19 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле в Курске на улице Тускарная.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №2 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

По прибытии приступили к ликвидации пожара. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя легкового автомобиля «Хендай Солярис».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).