Курский «ЮЗГУ-Атом» вышел в волейбольную Суперлигу

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Сегодня, 24 мая, в Курске состоялся третий матч серии (до трех побед) за путевку в женскую волейбольную Суперлигу. Худший коллектив элитного дивизиона – «Липецк» гостил на площадке чемпиона высшей лиги «А» - «ЮЗГУ-Атома». После двух домашних поражений липчанки не имели права на ошибку, но победный ход, который набрали «атомные» на финише «регулярки», стал решающим аспектом. Порядок курского клуба превзошел липецкий бардак. В первой партии сегодня сильнее оказались «атомные» (25:21), во второй гости реабилитировались - 25:19. Но на этом подвиги аутсайдера Суперлиги закончились. 25:18, 25:15, 3:1 по сумме и 3:0 в серии.

Таким образом, сезон-2023/24 курянки впервые в своей истории проведут в элите отечественного волейбола, а вот «Липецк» сыграет классом ниже.