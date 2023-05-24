Власти сообщили о гибели курян в СВО

О потерях сообщили в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне погибли в ходе специальной военной операции.

Житель деревни Шелеповка Большесолдатского района Курской области, рядовой Дмитрий Меркулов в октябре 2022 года был призван по мобилизации. Находился в служебной командировке в Алексеевке Белгородской области. 22 мая Дмитрий Николаевич скончался от полученных ран в Алексеевской ЦРБ, рассказали в Правительстве региона.

8 мая при выполнении боевых задач погиб курянин, мобилизованный Роман Кудлай. Роман Анатольевич был командиром взвода, служил в звании старшего прапорщика. Роману было 44 года.

- Соболезнуем родным и близким курских воинов. Светлая память, - добавили в Правительстве Курской области.