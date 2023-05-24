Три игрока и два тренера курского «Динамо» попали в национальную сборную

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 мая в Новогорске стартовал сбор главной команды страны. В списке из 18 баскетболисток три игрока из Курска. Это Анна Буровая, Елизавета Комарова и Олеся Сафонова.

В тренерском штабе также два представителя «Динамо» - Дмитрий Шумихин и Денис Кандалов.

Сбор будет состоять из двух частей (с двумя днями паузы) и пройдет с 23 мая по 12 июня.

Как сообщает РФБ, после завершения сбора женская национальная сборная России проведет три матча в рамках «Кубка Пари 2023 года». 12 июня в Новогорске она встретится со сборной России U20, а 13 и 15 июня - в столичном «Баскет Холле» с национальной сборной Беларуси.