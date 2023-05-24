В Управлении курского Росреестра ищут кандидатов на вакантные должности

В Управлении Росреестра по Курской области объявлен конкурс на включение в кадровый резерв Управления Росреестра по Курской области ведущей группы должностей категории «руководители» и старшей группы должностей категории «специалисты», сообщает ведомство.

Прием документов пройдет с 23 мая по 13 июня (с понедельника по четверг с 09.30 до 13.00 и с 13.45 до 18.00) по адресу: Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6 (кабинет 401, отдел государственной службы и кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки). Контактный телефон: (4712) 52-97-91.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 6 июля 2023 года.

Оценивать кандидатов будут на основании тестирования (по перечню вопросов, связанных со знанием Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», русского языка и культуры речи, профессиональной служебной деятельности) и индивидуального собеседования.

Подробная информация и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте Росреестра в разделе «Государственная служа в Росреестре. Конкурс по формированию кадрового резерва» в блоке информации Курской области.