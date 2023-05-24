В Курске покажут детский балетный спектакль «Щелкунчик и Мышиный король»

27 мая на сцене Курской государственной филармонии воспитанники балетной школы «АНТРЕ», студенты Курского колледжа культуры, а также юные артисты образцового детского коллектива «Улыбка» Дворца пионеров и школьников представят спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Второй год подряд участники творческого проекта ставят детские балетные спектакли в Курской области. Команда состоит из лучших преподавателей классического танца в Курске, режиссеров, аниматоров, звукооператоров, костюмеров и художников по свету.

Проект был основан руководителями балетной школы Мариной и Марией Усатовыми после работы с профессиональной балетной труппой «Корона русского балета».

Коллектив ежегодно приглашает воспитанников курской школы «АНТРЕ» для участия в таких спектаклях, как «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и других шедеврах русского балета. В этом году преподаватели остановили свой выбор на постановке «Щелкунчик и Мышиный король».

Начало в 17:00.