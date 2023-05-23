В курских школах 23 мая состоялся "последний звонок"

В этом году праздник проводят в 63 учебных заведениях Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске для 6 476 школьников прозвенел последний звонок. По традиции в школах областного центра по случаю окончания учебного года прошли праздничные линейки. В них приняли участие представители городской и окружных администраций, депутаты, шефы общеобразовательных учреждений.

В этом году праздник проводят в 63 учебных заведениях.

1 793 одиннадцатиклассников и 4 683 девятиклассников прощаются со школой.

Выпускников школы № 61 поздравила заместитель главы администрации города Наталья Пархоменко.

- Вам, выпускникам, предстоит ответственный момент – сдача итоговых испытаний. Желаю удачи. От вас сейчас зависит многое. От того, какими станете, зависит наше будущее. Я очень тепло вспоминаю своих педагогов и уверена, что многое в жизни зависит от наставников, - сказала Наталья Александровна.