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НовостиОбщество23 мая 2023 9:04

В курском парке Железнодорожников высадят более тысячи однолетников

В областном центре идут работы по озеленению
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе высаживают цветы

В городе высаживают цветы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжаются работы по озеленению.

По сообщению комитета городского хозяйства, в рамках муниципальных контрактов в парке им Ф.Э. Дзержинского проведены работы по посадке различных цветов.

Также в лесопарковой зоне в районе Майского бульвара проходит посадка саженцев многолетних культур, среди которых: сибирский ирис, вероника длиннолистная, вербена, котовник, дернистый луговик и другие. Всего на участке планируется высадить 98 многолетников.

В парке Железнодорожников появятся более 1100 саженцев однолетних цветов.