В курском парке Железнодорожников высадят более тысячи однолетников

В городе высаживают цветы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В городе продолжаются работы по озеленению.
По сообщению комитета городского хозяйства, в рамках муниципальных контрактов в парке им Ф.Э. Дзержинского проведены работы по посадке различных цветов.
Также в лесопарковой зоне в районе Майского бульвара проходит посадка саженцев многолетних культур, среди которых: сибирский ирис, вероника длиннолистная, вербена, котовник, дернистый луговик и другие. Всего на участке планируется высадить 98 многолетников.
В парке Железнодорожников появятся более 1100 саженцев однолетних цветов.