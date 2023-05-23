В курском парке Железнодорожников высадят более тысячи однолетников

В городе высаживают цветы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжаются работы по озеленению.

По сообщению комитета городского хозяйства, в рамках муниципальных контрактов в парке им Ф.Э. Дзержинского проведены работы по посадке различных цветов.

Также в лесопарковой зоне в районе Майского бульвара проходит посадка саженцев многолетних культур, среди которых: сибирский ирис, вероника длиннолистная, вербена, котовник, дернистый луговик и другие. Всего на участке планируется высадить 98 многолетников.

В парке Железнодорожников появятся более 1100 саженцев однолетних цветов.