Курские чиновники возобновили личный прием граждан

С 22 мая возобновляется личный прием граждан губернатором Курской области, его заместителями, руководителями исполнительных органов Курской области. Постановление опубликовано на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области.

На официальном сайте также размещены графики приема граждан руководителями на май 2023 года https://clck.ru/eekNy

Прием ведется по предварительной записи по тел.: +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send