Еще двое курян погибли в СВО

Печальные известия сообщили власти Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погибли двое курян, сообщили в Правительстве Курской области.

Капитан Александр Карлов погиб 10 мая при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Александру Станиславовичу было 42 года. Курянин был мобилизован осенью 2022 года.

13 марта 2023 года при выполнении боевых задач в деревне Красногоровка Донецкой Народной Республики погиб рядовой Алексей Миненков. Он родился 30 марта 1976 года в деревне Плоское Касторенского района. В зону специальной военной операции отправился добровольцем. У Алексея Николаевича остались жена и четверо детей.