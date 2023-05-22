Под Курском стартовал тематический проект «Парк мельниц – Культура 365»

В Красниково возводят единственный в стране этнокультурный центр «Парк мельниц» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В течение года на базе этнографического центра в деревне Красниково Пристенского района состоится 12 разноформатных культурных мероприятий, которые традиционно отмечались на Руси и в Курской области. В этом году идея получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере около 10 млн рублей.

Это уникальное место, здесь расположена старейшая в России водяная мельница.

Старейшая в России водяная мельница Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вокруг водяной мельницы XVIII века в селе Красниково строится единственный в стране этнокультурный центр «Парк мельниц», в котором будут представлены семь типов русских мельниц, а также амфитеатр, спортивно-игровая зона, этнодеревня и многое другое.

В церемонии открытия межрегионального проекта «Парк мельниц – Культура 365» приняли участие курские, орловские и белгородские коллективы. Жители и гости Курской области окунулись в море традиционных танцев, посетили ремесленную ярмарку «Мастеровой проспект», показ коллекции одежды «Весенний этнообраз» и попробовали пироги с чаем из старинного тульского самовара.

В рамках проекта здесь пройдет 12 разноформатных культурных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также здесь планируют построить этнодеревню на территории туристического кластера «Парк мельниц». Деревня – основной объект кластера, где будут представлены традиционные промыслы и быт жителей Курской области. Она включает примерно 16 строений, в частности, подворья кузнеца, пекаря и гончара, купеческий двор и почтовую станцию. Каждый объект закреплен за районами и организациями.