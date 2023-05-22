В июне в Курске на линию выйдут еще 15 новых автобусов

Это будут маршруты №43Г и 89Г Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в июне на маршруты №43Г и 89Г выйдут 15 новых автобусов. Далее в июле - 94 единицы по 18 маршрутам, в августе - 30 единиц по пяти маршрутам, в сентябре - 104 единицы по 11 маршрутам.

Изменения коснутся не только областного центра, но и других муниципальных образований. Будет обновлено 40 единиц техники, которые начнут работать на 26 маршрутах в Суджанском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Кореневском, Курском и Железногорском районах. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.