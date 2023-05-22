Под Курском на пожаре погиб 58-летний мужчина

В 03:00 22 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новосергеевка Курчатовского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ 9 Курчатовского района, ПСЧ 7 Курчатова, ОП Ефросимовка Большесолдатского района, сотрудники полиции, скорой помощи.

В жилом деревянном доме сгорела и обрушилась кровля на всей площади, сгорело и обрушилось деревянное потолочное перекрытие на площади 20 квадратных метров, выгорела комната 20 кв. м., сгорели пристроенная к дому деревянная веранда и навес. Огонь удалось потушить в 03:40. На пожаре нашли тело 58-летнего мужчины.

Огонь тушили 17 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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