Курянина, стрелявшего в человека на Орловской, взяли под стражу

Стрельба произошла 17 мая в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 мая суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по ЦАО Курска СУ СК РФ по Курской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 48-летнему жителю Курска, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

ЧП произошло 17 мая возле многоквартирного жилого дома по улице Орловская, 1А в Курске.

- На почве ранее возникших неприязненных отношений мужчина выстрелил несколько раз знакомому в туловище. Сейчас потерпевший находится в больнице. В суде при решении вопроса о мере пресечения обвиняемый указал, что умысла на убийство у него не было, и просил избрать домашний арест, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

- Я прошу домашний арест, потому что я хотел бы помочь пострадавшему в его лечении... Я нормальный гражданин, добропорядочный, плачу налоги.. - сказал стрелок в суде.

Но суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Постановление суда не вступило в законную силу.