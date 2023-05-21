Под Курском на пожаре пострадал 62-летний мужчина

В 01:07 20 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в квартире на улице Лазарева в Щиграх.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №13 Щигров, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС пожар удалось потушить в 01:15. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже в комнате горели вещи и мебель на площади 20 кв. м. Пострадал 62-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Огонь тушили 17 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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