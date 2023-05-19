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НовостиПроисшествия19 мая 2023 13:01

Курянка две недели переводила деньги мошенникам

Полиция завела уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
Мошенников разыскивают

Мошенников разыскивают

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поисках работы курянка мониторила мессенджеры и социальные сети, где увидела заманчивое объявление о быстром заработке. Просмотр страниц и лайки – все, что было необходимо для начала деятельности. Отчет о проделанной работе курянка отправляла менеджеру в виде скриншотов.

Затем по указанию незнакомца женщина зарегистрировалась на торговой площадке. В ее обязанности входила покупка товаров у различных продавцов: тем самым их рейтинг возрастает, а курянка получает хороший процент от сделки. Первая покупка на сумму 800 рублей принесла реальный доход в виде зачислений на банковскую карту, рассказали в УМВД региона.

Схема оказалась рабочей, и женщина продолжила выполнять задания менеджера. В какой-то момент она решила вывести прибыль, но получила отказ. Счет оказался заблокирован, и незнакомец потребовал внести деньги для устранения неполадок. Когда сумма капиталовложений достигла 600 тысяч рублей, а доход так и остался виртуальным, курянка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают участников преступной схемы и предупреждают жителей региона о необходимости быть внимательными при осуществлении дистанционных финансовых операций.