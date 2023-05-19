В Курске пройдут гастроли Омского государственного театра «Арлекин»

⁣На следующей неделе пройдут обменные гастроли федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск приедет Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»!

На следующей неделе пройдут обменные гастроли федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». На сцене Курского государственного театра кукол покажут спектакли Омского театра:

• 26 мая в 13:00, 15:00, 18:00 – «Северная сказка» (0+)

• 27 мая в 11:00, 13:00 – «Огородный Подрастай» (0+)

• 28 мая в 11:00, 13:00, 16:00 – «Время играть» (0+)

После каждого представления юные зрители получат подарки от Минкультуры РФ: спецвыпуски детских журналов «Классный» и «Понимашка».

А курские артисты познакомят жителей и гостей Омска с постановками «Маленький принц», «Кощей+Василиса=?» и «По щучьему велению». Обменные «Большие гастроли» организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.