Курские пожарные помогли пенсионерке выбраться из погреба

Сообщение в службу спасения Щигров поступило 18 мая в 18.26. Звонила женщина, которая рассказал, что ее бабушка упала в погреб, своими силами родственники помочь выбраться не могут, к тому же она повредила ногу и двигаться очень сложно.

На место выехали огнеборцы 13 пожарно-спасательной части города. Как выяснилось, 78-летняя женщина вошла в сарай и не включила свет, не заметила открытый погреб и упала с высоты около двух с половиной метров.

Сотрудники МЧС России спустились вниз и вместе с родственниками помогли курянке подняться. После успешного завершения спасательной операции женщину передали медицинским работникам, которые оказали ей необходимую помощь.