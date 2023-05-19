Под Курском на пожаре пострадал мужчина

В 05:12 19 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании в жилом доме в селе Петровское Хомутовского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №44 Хомутовского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 05:36.

В результате пожара огнем поврежден диван. В больницу доставлен 38-летний мужчина.

Ущерб и причину пожара выясняют.

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