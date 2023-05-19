В Курской области ограбили кафе

Подозреваемым грозит до пяти лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» поступило сообщение от владельца развлекательного заведения о пропаже 14 тысяч рублей из кассы. По адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и персонал кафе, а также изъяли записи камер видео наблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищению причастны двое ранее судимых местных жителей 23-х и 24-х лет.

После употребления спиртного они по пути домой увидели бар, в который решили зайти. Один из приятелей разбил кирпичом окно и убежал, другой проник в помещение, похитил деньги и также скрылся. На вырученные деньги они несколько дней приобретали алкоголь и угощали друзей. Молодые люди сознались в содеянном, пытаясь оправдать свои действия воздействием алкоголя.

Следственным отделом МО МВД России «Железногорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, рассказали в УМВД региона.