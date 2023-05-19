Куряне могут бесплатно установить пожарные извещатели

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, согласно которым в жилье многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Пожарный извещатель – один из эффективных способов предупреждения гибели на пожаре. При появлении дыма громкий звуковой сигнал оповестит всех присутствующих о необходимости принять меры для спасения жизни и защиты имущества.

В областном центре у курян есть право воспользоваться социальной льготой по бесплатной установке извещателя. Это могут сделать многодетные семьи и одиноко проживающие престарелые граждане. Помощь осуществляется однократно в виде безвозмездного приобретения и установки двух извещателей в одном жилом помещении, являющемся постоянным местом проживания, сообщили в Правительстве региона.

С начала текущего года в рамках программы установлено 40 извещателей в 40 домах. Всего с начала действия программы установлено 1148 автономных пожарный извещателей.

Для получения вышеназванной меры соцподдержки необходимо обратиться в комитет социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева 2/17), телефон: 8 (4712) 32-54-79.

Устанавливают АПИ сотрудники управления по делам ГО и ЧС при администрации города Курска.