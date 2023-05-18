В Курске уничтожат больше десяти гектаров борщевика

Курская мэрия сообщила о планах по уничтожению ядовитого растения Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории города приступят к ликвидации борщевика Сосновского, рассказали в мэрии города.

Это растение является ядовитым, его сок вызывает ожоги.

Комитетом городского хозяйства заключен муниципальный контракт по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории областного центра.

В рамках выполнения контракта подрядной организацией планируется ликвидировать более 10 га этого растения, сказали в горадминистрации.