Преподавателя курского вуза обвиняют в хищении пяти миллионов рублей

Постановление пока не вступило в законную силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство СУ СК России Курской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудника одного из курских вузов.

Органами предварительного следствия начальник департамента университета обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы региона.

По версии следствия с октября по декабрь 2020 года с другими неустановленными лицами под видом оплаты по договору фактически не оказанных образовательных услуг 354 слушателям вуза похитил более пяти миллионов рублей.

В судебном заседании обвиняемый и его защитники возражали против заключения под стражу, ссылаясь на необоснованность и недоказанность предъявленного обвинения, готовность сотрудничать со следствием, а также состояние здоровья членов семьи обвиняемого. Просили избрать более мягкую меру пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу на срок один месяц 29 дней.

Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.