Под Курском нашли арсенал времен Великой Отечественной войны

17 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в лесном массиве урочища Селищенко Железногорского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные ВОП времен Великой Отечественной войны: пять авиабомб весом два кило; два артснаряда 76 мм; две минометные мины 82 мм; ПОМЗ-2. Арсенал изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.