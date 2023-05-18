25 мая в Курске пройдет концерт классической музыки

Мероприятие пройдет в "Свиридовском" Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 мая в КЗ «Свиридовский» пройдет концерт «На сцене с маэстро» III Межрегионального фестиваля классического искусства «Viva Maestro!». Начало в 18:00.

В концерте примут участие Симфонический оркестр Воронежского концертного зала (дирижер – заслуженный артист России Юрий Андросов) и приглашенные маэстро:

Екатерина Мечетина (фортепиано) – заслуженная артистка РФ, солистка Московской государственной филармонии

Екатерина Мочалова (домра) – солистка и концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных

Виктор Хотулев (флейта) – артист Национального филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова, солист московского духовного квинтета «Modus Vivendi»

Фестиваль «Viva Maestro!» проводится ДШИ № 5 г. Старый Оскол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.