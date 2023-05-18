В Курске больше чем на месяц отключат горячую воду

Без коммунальной услуги в мае-июне останутся тысячи горожан Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 мая стартуют работы по реконструкции изношенного участка тепломагистрали №2 ТЭЦ СЗР в районе улицы Студенческой от ТЦ «Линия» до проспекта Дружбы, 2.

- Этот участок магистрали обеспечивает теплом значительную часть жителей Центрального округа города. При этом износ трубопроводов составляет порядка 77%. Необходимо минимизировать риск аварий на этом участке, поскольку в районе улицы Студенческой нет резервной схемы теплоснабжения. В отопительный период порыв тепломагистрали приводит к отсутствию тепла и горячей воды в социально значимых учреждениях и жилых домах с количеством проживающих более 40 тысяч человек, – пояснил ситуацию министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.

С 20 мая монтажные бригады приступят к земляным работам и вскрытию тепломагистрали. С 25 по 27 мая на участке проведут опрессовку. На это время будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

– пр-т Дружбы, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18;

– ул. Студенческая, 3, 5, 7;

– пр-т Энтузиастов, 1, 1а, 3, 3а, 5.

Затем специалисты приступят к демонтажу изношенной сети и укладке новых труб, которую планируется завершить 27 июня. На период опрессовки и реконструкции теплосети – с 25 мая по 27 июня – горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

– ул. 50 лет Октября, 96, 96а;

- ул. Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28;

– пр-т Хрущева, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31,

33, 35, 21а, 14, 16;

– ул. Бойцов 9-й Дивизии, 185;

– Майский б-р, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

– ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

– ул. Мыльникова, 1, 8, 8а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а;

– пр-т В. Клыкова;

– пр-т Н. Плевицкой, 1, 3, 5.