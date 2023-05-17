Для обслуживания новой маршрутной сети в Курске определили большую часть перевозчиков

В трех лотах победителем стал «Волгоградский автобусный парк», который обслуживает маршруты №41, 46 и 50. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области подвели промежуточные итоги конкурентных процедур на обслуживание новой маршрутной сети. Из 25 аукционов по 19 лотам победителями признаны курские городские перевозчики. На подвозящие и городские маршруты выйдут 89 новых автобусов малого класса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В трех лотах победителем стал «Волгоградский автобусный парк», который обслуживает маршруты №41, 46 и 50. Перевозчик будет работать с 24 автобусами большого класса и 46 - среднего.

По трем лотам на 86 автобусов среднего класса не было подано ни одной заявки, торги считаются несостоявшимися. Заявки не поступили в связи с имеющейся информацией об отсутствии некоторых комплектующих у отечественных производителей автобусов среднего класса вместимости. Потребуется проведение повторных аукционов, ориентировочно они пройдут в течение двух месяцев.