Житель курского Железногорска украл деньги с новогодней елки своей знакомой

В полицию с заявлением о краже 16 тысяч рублей обратилась 47-летняя женщина. В преддверии Нового года, украшая елку, она повесила на нее денежные купюры номиналом в пять тысяч рублей для привлечения удачи в наступающем году. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевшая рассказала, что подозревает в хищении знакомого, с которым познакомилась по объявлению около года назад. В местной газете женщина разместила заметку о поиске мужчины для общения и создания семьи. Вскоре на предложение откликнулся 30-летний местный житель. Один из визитов нового знакомого в гости пришелся на предновогодние дни. Тогда же злоумышленник увидел купюры на елке. Пока хозяйка отвлеклась, фигурант забрал деньги, в том числе опустошив ее кошелек, и скрылся.

Во время телефонного разговора мужчина сознался в содеянном, но вернуть средства отказался, объясняя это тем, что уже потратил их на алкоголь. После он перестал выходить на связь. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в Москве, где он скрывался от следствия, и доставили в Железногорск. Мужчина во всем сознался и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Тем не менее, ему не удастся уйти от уголовной ответственности.