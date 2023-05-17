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НовостиПроисшествия17 мая 2023 11:06

Куряне лишились более трех миллионов рублей по вине мошенников

Аферисты массово атакуют жителей нашего региона
Алексей СЕРГУНИН
При получении звонка с неизвестного номера, в том числе в популярных мессенджерах, единственным верным решением будет не брать трубку и сбросить вызов.

При получении звонка с неизвестного номера, в том числе в популярных мессенджерах, единственным верным решением будет не брать трубку и сбросить вызов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Мошенники обзванивают курян, убеждая, что помогут предотвратить подозрительные действия по их счетам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Преступники представляются банковскими работниками или правоохранителями и требуют выполнять их указания в условиях секретности. Они пугают тем, что неизвестные получили доступ к их счетам и собираются перевести все деньги и дополнительно оформить кредиты.

Для отмены этих операций звонившие убеждают в действительности оформить кредиты и вместе со сбережениями перевести на «безопасный» счет. Потерпевшие верят, что говорят с настоящими банковскими работниками, не подвергая сомнению их слова. За минувшие сутки четверо потерпевших, не прекративших разговор с мошенниками, лишись более трех миллионов рублей.

Сотрудники УМВД России по Курской области обращаются к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать правила финансовой безопасности. Ни в коем случае не доверяйте сообщениям о подозрительных движениях по вашим счетам и якобы оформленным от вашего имени кредитах, перепроверяйте любую информацию путем личного обращения в банк, не оформляйте онлайн займы и ни в коем случае не переводите денежные средства на незнакомые счета. При получении звонка с неизвестного номера, в том числе в популярных мессенджерах, единственным верным решением будет не брать трубку и сбросить вызов.