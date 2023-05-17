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НовостиСпорт17 мая 2023 8:05

В Курске открыли региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников

В состязаниях принимают участие более 300 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятие прошло на "Трудовых резервах"

Мероприятие прошло на "Трудовых резервах"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на стадионе «Трудовые резервы» открыли региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В состязаниях принимают участие представители 28 муниципальных районов и городских округов – всего более 300 человек. В течение трех дней команды будут соревноваться в различных видах спорта, а также творческом и теоретическом конкурсах.

Команда-победитель отправится на финальный этап Президентских спортивных игр, который пройдет на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае с 7 по 27 сентября.