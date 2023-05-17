В Курске открыли региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников

Мероприятие прошло на "Трудовых резервах" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на стадионе «Трудовые резервы» открыли региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В состязаниях принимают участие представители 28 муниципальных районов и городских округов – всего более 300 человек. В течение трех дней команды будут соревноваться в различных видах спорта, а также творческом и теоретическом конкурсах.

Команда-победитель отправится на финальный этап Президентских спортивных игр, который пройдет на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае с 7 по 27 сентября.