В Курске водитель иномарки врезался в остановку и сбил женщину

16 мая в регионе произошло три ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 16 мая примерно в 08:20. 40-летний водитель автомобиля «Тойота Селика» ехал по улице 2-я Новоселовка со стороны улицы ВЧК в направлении Малых Курска.

В районе дома № 4 по улице 2-я Новоселовка, по предварительным данным, уходя от столкновение с автомобилем «Хонда Пилот», он врезался в остановку общественного транспорта, сбил 48-летнюю женщину – пешехода и влетел в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Селика» и женщина – пешеход получили ранения и были доставлены в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сообщили в полиции.

16 мая в Курской области зарегистрировано три ДТП, в которых шесть участников дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС четыре водителя, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а один задержан по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявили также 45 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3909 нарушений ПДД РФ, 3590 нарушений выявлено средствами фото-видеофиксации.