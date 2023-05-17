Курским родителям вручили читательске билеты

Участниками проекта стали дети с рождения и до пяти лет, их мамы и папы, а также курские семьи, которые только готовятся стать родителями Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Международный день семьи состоялся пятый этап партнерского проекта «Библиокроха: читаем с пеленок». Он прошел на базе Курского областного перинатального центра.

Проект направлен на повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения, создание мотивации семейного чтения, формирование культуры чтения и развитие интереса к книге у молодых мам и малышей с первых дней жизни. Его участниками стали дети с рождения и до пяти лет, их мамы и папы, а также курские семьи, которые только готовятся стать родителями.

В рамках проекта организаторы познакомили молодых мам с историей и традициями Международного дня семьи. Мамы получили читательские билеты и первые яркие книги для малышей.

Молодым родителям из-за огромного количества забот по уходу за малышом трудно выкроить время для регулярного посещения библиотеки. Чтобы библиотечная помощь всегда была рядом, под рукой, им вручили памятки, буклеты, рекомендательные материалы по воспитанию ребенка.