23 мая в Курске пройдет дегустация молока

Покупатели определят качество продукта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в магазинах торговых сетей прошла контрольная закупка молока. Комиссия отбирала напиток пастеризованный жирностью 2,5%. Взято было более десятка образцов популярных торговых марок.

- В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии специалисты проанализируют жирнокислотный состав, массовую долю жира, белка, проверят микробиологию, проведут экспертизу маркировки и упаковки. Мы поймем, нет ли среди проб фальсификата, насколько тот или иной продукт безопасен, – отметила заместитель директора Центра торговли и услуг Курской области, эксперт по молоку и молочной продукции Наталья Сушко.

На каждый образец составляют акт отбора, где указывают все необходимые данные – от даты изготовления и срока годности до размера партии.

- Этот смотр будет отличаться от предыдущих. Мы вернули покупательские дегустации и заседания экспертной комиссии. В нее войдут, к примеру, представители Роспотребнадзора, министерств промышленности, торговли и предпринимательства, сельского хозяйства, нашего учреждения, преподаватели товароведения. Покупатели смогут попробовать зашифрованные образцы и проголосовать, – рассказал директор Центра торговли и услуг Курской области Антон Воронцов.

Дегустация пройдет 23 мая в гипермаркете «Линия» на улице Энгельса.