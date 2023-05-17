В Курске реконструируют мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

Разработанный проект реконструкции включает в себя дополнение скульптурной композиции двумя стелами - справа и слева. Первая из них, на которую нанесли фамилии 169 участников локальных войн, уже готова. Продолжается работа над второй стелой, где появятся 154 имени курян, погибших в ходе специальной военной операции в 2022 году.

Средства для реконструкции собраны областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке органов исполнительной власти Курской области и города Курска, различных организаций и общественных объединений, семей ветеранов, неравнодушных граждан.

Мемориальному комплексу «Скорбящая мать» в Курске в прошлом году исполнилось 30 лет. На гранитные плиты памятника нанесены имена курян, погибших в разные годы при выполнении интернационального долга в Афганистане. Матери и вдовы погибших в других вооруженных конфликтах курян, в том числе Андрея Хмелевского, Сергея Костина, Валерия Сизова, неоднократно поднимали вопрос установки в городе памятника, посвященного этим героям, пояснили в Доме Советов.