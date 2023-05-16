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НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:02

В Курске поймали автомобильного вора

Мужчину обвиняют в том, что он забрал рыболовные снасти и инструмент
Ольга ДАНИЛОВА
Подозреваемого проверят на причастность к другим преступлениям

Подозреваемого проверят на причастность к другим преступлениям

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С утра на парковке владелец обнаружил вскрытый автомобиль, а из багажника и салона пропали набор автомобильных инструментов и рыболовные снасти, с которыми потерпевший собрался выехать на рыбалку. После последовало заявление в полицию.

Оперативники уголовного розыска провели осмотр местности, проанализировали имеющиеся доказательства и через несколько дней установили, что к краже причастен 39-летний курянин.

Мужчина признался, что заметил незакрытый транспорт и решил посмотреть, какие ценные вещи хранятся внутри. С собой забрал все, что смог унести.

Похищенное имущество вор оставил себе, планируя использовать, в том числе рыболовные сети. Краденные вещи изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Подозреваемого проверят на причастность к другим преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело, рассказал в полиции региона.