Под Курском в ДТП пострадали трое взрослых и годовалый ребенок

За сутки поймали шестерых в пьяном виде за рулем Фото: Даниил НАЙХИН

15 мая в 18 часов 30 минут на шестом километре автодороги «Курск-Поныри» по предварительным данным произошло столкновение автомобиля «ЛАДА 212140» под управлением 69-летнего водителя, и автомобиля «Рено Логан», за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате ДТП получили ранения четыре человека: оба водителя, 30-летняя женщина - пассажир автомобиля «Рено Логан», и годовалый ребенок, который был в салоне иномарки. Ребенок находился в автокресле.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сообщили в ГИБДД региона.

За 15 мая в Курской области зарегистрировано одно ДТП.

Отстранены от управления шесть пьяных водителей.

Выявлен 31 пешеход, нарушивший ПДД РФ.

Всего выявлено 5580 нарушений ПДД РФ, 5288 нарушений выявлено средствами фото-видеофиксации.