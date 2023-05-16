В Курске продолжает действовать противопожарный режим

Запрещено въезжать на машинах в лес Фото: Светлана ВОЛКОВА

С наступлением теплой погоды повышается риск пожаров. В городе с 15 мая установлен третий класс опасности.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещены:

- посещение лесных урочищ и проезд всех видов автотранспорта по лесным дорогам, за исключением проезда спецтехники служб экстренного реагирования и служебного автотранспорта администрации города Курска, а также проезда к месту проживания.

- разведение костров, использование открытого огня и мангалов на территории не только лесов, но и всего города.

Управление по делам ГО и ЧС просит курян соблюдать правила пожарной безопасности и призывает в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщить о ней, позвонив по телефону 112 для вызова экстренных служб.