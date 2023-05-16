В Курской области будут работать 348 детских оздоровительных организаций

Всего летом в регионе отдохнут более 37 тысяч юных курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области на проведение летней оздоровительной кампании 2023 года направят 616 млн рублей. В регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций, в том числе 19 загородных оздоровительных лагерей, 5 санаторных учреждений, 286 лагерей с дневным пребыванием, а также 38 лагерей труда и отдыха. Запланировано более 60 профильных смен гражданско-патриотической, добровольческой, спортивной, творческой направленности.

Всего летом в регионе отдохнут более 37 тысяч юных курян, 3,5 тысячи из них являются жителями приграничных районов. Кроме того, в первоочередном порядке путевки будут выделять детям участников специальной военной операции и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Родители или законные представители ребенка могут подать заявление на получение бесплатной путевки в загородный детский лагерь и лагерь с дневным пребыванием через личный кабинет портала «Госуслуги» или в бумажном виде по месту обучения школьника.

Путевки в санаторные и профильные лагеря Курской области выдают в администрациях муниципальных районов и городских округов. Список ответственных лиц, контакты и время работы можно найти на сайте летокурск.рф в разделе «Родителям».