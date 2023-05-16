Торжественные линейки в курских школах пройдут 23 мая

В 2023 году в регионе выпускается более четырех тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в Курской области выпускается более четырех тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников. Всего в регионе обучается более ста тысяч школьников.

Торжественные линейки, посвященные завершению учебного года, образовательным организациям региона Министерством образования и науки Курской области рекомендовано провести в очном формате 23 мая.

- В Курской области работают 482 общеобразовательные организации и 66 филиалов. Руководителям в преддверии торжественных линеек были направлены рекомендации по обеспечению комплексной безопасности: соблюдению мер антитеррористической защищенности, норм и правил охраны жизни и здоровья детей, а также требований пожарной безопасности, – отметила министр образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

Особенности проведения линеек, посвященных окончанию учебного года, в приграничных школах региона определят до 19 мая с учетом рекомендаций антитеррористических комиссий.