20 мая в Усадьбе Фета под Курском пройдет "Соловьиная ночь"

До и после концертной программы пройдут увлекательные мастер-классы в парке Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 мая в музее «Усадьба А.А. Фета» в деревне Воробьевке Золотухинского района традиционно пройдет литературно-музыкальное мероприятие «Соловьиная ночь». Гостей ждет концертная программа с романсами, стихотворениями и ноктюрнами от творческих коллективов Курской области и воспитанников детских школ искусств.

До и после концертной программы пройдут увлекательные мастер-классы в парке: «Декупаж», рисование на воде «Эбру», «Изготовление свечений из вощины». Также для зрителей организуют просмотр VR-фильма «Полет над Петербургом» и катание на фаэтоне и лодке. Для желающих принять участие в мероприятии будет организован трансфер.

Также для зрителей организуют просмотр VR-фильма «Полет над Петербургом» и катание на фаэтоне и лодке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предварительная продажа билетов на концертную программу для выезжающих на автобусах от Курского областного краеведческого музея будет осуществляться с 15 по 17 мая с 10:30 до 19:00 тоже в кассе музея. Количество мест ограничено. Возраст пассажиров в автобусе – от семи лет.

В Усадьбе будет интересно! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие доступно по программе «Пушкинская карта». До живописного места можно добраться и самостоятельно, на автомобиле.