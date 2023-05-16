Под Курском сгорели четыре гаража

В 17:46 15 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №9 Курчатовского района, ПСЧ № 7 Курчатов, ПСЧ № 10 Льгов, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь удалось потушить в 18:10.

В результате пожара повреждены четыре гаража на общей площади 50 квадратных метра. Без пострадавших.

Огонь тушили 21 человек, семь единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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