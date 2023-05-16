Курский «Авангард» упустил победу в Саратове

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 15 мая, в рамках 8-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» гостил в Саратове. Перед матчем с «Соколом» у руля нашей команды произошла рокировка – Дениса Гершуна сменил Игорь Беляев. Игорь Александрович уже работал в должности главного тренера «Авангарда» с января 2015-го по сентябрь 2017-го, с мая 2018-го по июнь 2019-го и с декабря 2019-го по май 2021-го. Именно под его руководством курский клуб показал лучший результат в своей истории, заняв восьмое место в первой лиге в сезоне-2018/19. С июня 2021 года Игорь Александрович трудился на посту спортивного директора «Авангарда».

Так вот в первом матче после возвращения Беляева на тренерский мостик (пусть и с приставкой и.о.) куряне едва не сотворили сенсацию на поле лидера группы. На 11-й гостей вперед вывел Константин Ковалев. Но удержать победный счет «Авангард» не смог – на 85-й минуте ворота курян поразил Владислав Фасхутдинов. На 90+ минуте куряне остались в меньшинстве – красную карточку получил Кирилл Донцов. Итог встречи – 1:1.

После вчерашнего игрового дня «Авангард» занимает восьмое место в таблице (25 очков). Единолично лидирует «Сокол» (37). Следующий матч в рамках 9-го тура первенства России парни Игоря Беляева проведут 21 мая во Владивостоке с «Динамо». Начало игры в 14:00.