Курянка Дарья Харланова завоевала два золота на международном турнире по теннису

Дарья Харланова (вторая слева). Фото Романа ХАРЛАНОВА.

В столице Таджикистана состоялся международный теннисный турнир. В женском одиночном разряде победу праздновала 8-й номер посева курянка Дарья Харланова. Она поочередно расправилась с – казашкей Айсулу Жолболат (6:4, 6:1), россиянками Викторией Седенковой (7:6, 6:3), Анастасией Кочелавеской (4-й номер посева, 2:6, 6:1, 6:1), Милиной Субханкуловой (1-й номер посева, 6:4, 6:4) и Дианой Кайборой (7:5, 6:3).

Кроме того, наша землячка выиграла и парный разряд. Дарья вместе с Субханкуловой (2-й номер посева) одолели в финале китаянок Жайлан Чай и Жумен Лиу (6:3, 6:0).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в прошлом месяце Дарья завоевала серебро на международном турнире в Фергане.