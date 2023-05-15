В ранге чемпионок России курские волейболистки проиграли «Мурому»

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Череповце финишировал второй тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 14 мая, наш «ЮЗГУ-Атом» встречался с владимирским «Муромом». Днем ранее курянки обеспечили себе золотые медали, а потому сыграли в полноги. Хотя зачетный балл (его начисляют даже при поражении, но при условии двух выигранных сетов) заработали. Дважды «Муром» выходил вперед, дважды «атомные» выправляли ситуацию, но в итоге сильнее оказался владимирский клуб - 25:22, 21:25, 25:16, 15:25, 15:11 и 3:2 по сумме.

Тем временем «Динамо» из Анапы в трех партиях уступило местной «Северянке», а калининградский «Локомотив-2» одолел башкирскую «Уфимочку-УГНТУ» (3:0). После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» завершил чемпионат со 112 очками. Второй финишировала «Северянка» (110). ТОП-3 замкнул «Локомотив-2» (96).

Но на этом сезон для курского клуба не закончен. Впереди наших девушек ждут стыковые матчи с худшим клубом Суперлиги – ВК «Липецк» за право выступать в сезоне-2023/24 в элите отечественного волейбола. Серия до трех побед стартует 19 мая в Липецке. Вторая встреча также пройдет в Липецке 20 мая, третья – 24 мая в Курске, четвертая и пятая (если понадобятся) – 25 мая в Курске и 28 мая в Липецке соответственно.