26 мая в Курской области стартует основной этап сдачи ЕГЭ

По-прежнему для получения аттестата обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.
Как рассказали в комитете образования, одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ:
26 мая – география, литература, химия;
29 мая – русский язык;
1 июня – математика базового и профильного уровней;
5 июня - история и физика;
8 июня – обществознание;
13 июня – биология, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»);
16, 17 июня – иностранный язык (раздел «Говорение»);
19 июня – информатика и ИКТ.
По-прежнему для получения аттестата обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике, а с выбором предметов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, выпускники определились еще до 1 февраля.
Для оказания психологической помощи дети, испытывающие стресс, могут обратиться к школьным психологам или в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония».