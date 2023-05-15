26 мая в Курской области стартует основной этап сдачи ЕГЭ

По-прежнему для получения аттестата обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 26 мая стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.

Как рассказали в комитете образования, одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ:

26 мая – география, литература, химия;

29 мая – русский язык;

1 июня – математика базового и профильного уровней;

5 июня - история и физика;

8 июня – обществознание;

13 июня – биология, иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»);

16, 17 июня – иностранный язык (раздел «Говорение»);

19 июня – информатика и ИКТ.

По-прежнему для получения аттестата обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике, а с выбором предметов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, выпускники определились еще до 1 февраля.

Для оказания психологической помощи дети, испытывающие стресс, могут обратиться к школьным психологам или в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония».