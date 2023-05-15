21 мая под Курском откроется проект на базе этнокультурного центра «Парк мельниц - культура 365»

Мероприятие пройдет в селе Красниково Пристенского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже в это воскресенье 21 мая состоится открытие межрегионального проекта на базе этнокультурного центра «Парк мельниц - культура 365». Начало в 12:00.

Посетителей ждут море танцев, музыки, ремесленных мастер-классов и угощений. Здесь также будут расположены разнообразные игровые и культурные площадки для всей семьи. Все это ждет вас в «Парке мельниц» в селе Красниково Пристенского района.

Проект реализует Курский областной Дом народного творчества совместно с Центром социально-культурных инноваций и технологий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.