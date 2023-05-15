В Курске перевернулась иномарка: пострадали два человека

ДТП произошло 14 мая примерно в 17:10 в районе дома № 6 по улице Гремяченская Курска. Пьяный 40-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» ехал со стороны улицы Орловская по улице Гремяченская.

- По предварительным данным он не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир получили ранения и были доставлены в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - рассказали в ГИБДД региона.

С 12 по 14 мая в Курской области зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими, в которых 20 участников дорожного движения получили ранения. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 36 водителей, еще девять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семь водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Выявлено 110 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 5361 нарушение ПДД РФ, из них 4412 нарушений скоростного режима.